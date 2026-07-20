Граорац: Долазак америчких истражилаца коначно почетак истраге која ће довести до судског спора

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац нада се да је долазак америчких истражилаца-тужилаца у Дервенту коначно почетак истраге која ће довести до судског спора и да ће одговарати починоци страшних злочина над Србима.
Граорчева је истакла да српском народу није уливало вјеру у правосудне институције све оно што су имали прилику да виде кроз Хашки трибунал, као и Суд и Тужилаштво БиХ.
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Она је рекла Срни да Тужилаштво БиХ за 30 и више година није нашло за сходно да се бави злочинима над Србима у протеклом рату у логору за Србе у Дервенти.
- И ево данас имамо вијест да су истражиоци из Америке дошли да испитају људе који су били у том логору, преживјели страшне тортуре и данас ће посвједочити шта се све дешавало - навела је Граорчева.
Она је рекла да жели да вјерује да је ово само почетак свега што би требало да услиједи, а то је да се на оптуженичкој клупи нађу они који су криви за злочине почињене над српским народом.
Граорчева је изразила увјерење да ће се ово што се дешава данас у Дервенти прелити и на сва друга стратишта и мјеста на којима је проливена недужна српска крв.
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Амерички истражиоци-тужиоци стигли су у Дервенту, гдје је почело свједочење српских логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.
У Дервенти су током протеклог рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности. Формирани су логори за Србе, међу којима су најозлоглашенији били у Дому војске и на локацији Рабић.
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