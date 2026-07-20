Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

Аутор:АТВ редакција
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Руска Спољна обавјештајна служба саопштила је да намјера њемачке ваде да добије нукларно оружје изазива забринутост у Европи.
„Намјера актуелних њемачких власти да добију директан приступ нуклеарном оружју већ изазива изузетну забринутост у Европи, с обзиром на реваншистичко расположење у Берлину“, наводи се у саопштењу.
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Стручњаци НАТО-а вјерују да је Берлин способан да направи функционалну нуклеарну експлозивну направу у року од годину дана, додали су у СВР.
„Међутим, добро је познат исход покушаја стварања 'чудесног оружја' у Хитлеровој Њемачкој. Зар их историја и даље ничему не учи?!“, закључили су у СВР, преноси РТ Балкан.
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