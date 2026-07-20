Остали без хиљада евра: Пољска полиција пресрела камионе из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Два камиона превозника из БиХ и Србије искључена су из саобраћаја у Пољској због техничких неисправности, због чега су остали без ЦЕМТ дозвола и хиљада евра.
Два камиона, један превозника из Босне и Херцеговине, а други компаније из Србије, искључена су из саобраћаја након детаљне контроле на пољском ауто-путу А1 код Годова.
Контролу су средином седмице провели пољски инспектори уз помоћ Мобилне дијагностичке јединице, која омогућава детаљну провјеру техничке исправности теретних возила директно на терену.
Оба возача обављала су међународни друмски превоз преко територије Пољске и код себе су имала важеће вишекратне ЦЕМТ дозволе, потребне за ову врсту транспорта. Међутим, током техничког прегледа откривени су озбиљни недостаци због којих возила нису смјела наставити пут.
На камиону српског превозника утврђене су неисправности на систему вјешања и кочницама. Код возила превозника из Босне и Херцеговине такође су пронађени озбиљни проблеми на кочионом систему.
Иако су оба возила посједовала важеће потврде о усклађености с техничким захтјевима који се односе на емисију издувних гасова, ниво буке те безбједност камиона и приколице, инспектори су утврдили да њихово стварно техничко стање представља опасност у саобраћају.
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Према правилима која вриједе за превознике који користе ЦЕМТ контингент, вишекратна дозвола сматра се неважећом када се на возилу утврде опасне техничке неисправности.
Камиони су због тога упућени на чувани паркинг, гдје ће остати док превозници не испуне прописане услове за наставак вожње.
Сваки превозник мора платити максималну казну од дванаест хиљада пољских злота, што износи приближно двије хиљаде и осам стотина евра по возилу. Осим тога, мораће прибавити једнократну дозволу за обављање превоза, наведено је у саопштењу Инспекције друмског саобраћаја из Катовица.
Случај још једном показује да посједовање важећих дозвола и сертификата није довољно ако камион у тренутку контроле није технички исправан. Посебно строго провјеравају се кочиони системи, вјешање и други дијелови возила који директно утичу на безбједност возача и осталих учесника у саобраћају, преноси ГПМаљевац.
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