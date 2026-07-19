Изнајмила ауди па пронашла скривену камеру која је снимала

Аутор:АТВ редакција
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Жена из Сједињених Америчких Држава остала је изненађена када је у изнајмљеном аутомобилу ауди пронашла скривену АИ камеру која је током вожње снимала њено понашање и гласовно је упозоравала на одређене поступке за воланом.
Камера је пратила да ли возач користи телефон, вози без сигурносног појаса или показује друге облике ризичног понашања. Проблем је настао јер возачица тврди да није знала да се у аутомобилу налази такав систем надзора.
У објави на друштвеним мрежама уређај је назвала "оком Саурона", због осјећаја да је непрестано прати током вожње.
Иза система стоји компанија Lytx, која развија технологију за праћење возних паркова. Њихове камере користе вјештачку интелигенцију како би анализирале понашање возача и откриле потенцијално опасне ситуације.
Према информацијама компаније, системи могу пратити шта се дешава испред и унутар возила, а АИ може препознати када возач користи телефон, пуши, једе, пије, не користи сигурносни појас или се превише приближи возилу испред себе.
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Камера може снимити до 400 сати видео-материјала, а власници возних паркова могу подесити да ли ће уређај стално биљежити вожњу или само реаговати када детектује одређене догађаје.
Осим снимања, систем може слати и гласовна упозорења како би возача подсјетио на безбједније понашање.
Иако су овакви системи углавном легални у већем дијелу САД, питање приватности и даље изазива бројне расправе. Многи возачи сматрају да имају одређено право на приватност док се налазе у аутомобилу, чак и када је ријеч о возилу из рентирања.
Посебан проблем у овом случају представља чињеница да је жена навела да је медицинска радница и да током вожње обавља приватне разговоре са пацијентима. Снимање таквих разговора могло би отворити питања везана за заштиту медицинских података.
Према доступним информацијама, није познато да ли је камеру у аутомобил ауди уградио сам произвођач или компанија која је изнајмљивала возило. Lytx углавном сарађује са комерцијалним флотама, попут камиона, док ауди није наведен међу њиховим партнерима.
Ово није први пут да се поставља питање надзора у аутомобилима. Раније су сличне контроверзе биле повезане са електричним и аутономним возилима, укључујући случај када су запослени компаније Тесла дијелили приватне снимке прикупљене камерама возила.
This woman got a rental car from Audi because her car is getting repaired— Wall Street Apes (@WallStreetApes) July 14, 2026
“You ready to see the most dystopian f*cked thing that I've seen in a long time?”
The car is equipped with a cameras so massive pointing directly at you, she’s calling it the “Eye of Sauron” and it… pic.twitter.com/3ST3jEkmD3
Како системи са вјештачком интелигенцијом постају све чешћи у аутомобилима, питање остаје исто: колико технологије возачи прихватају у замјену за већу безбједност и колико контроле желе да задрже над сопственом приватношћу, преноси Телеграф.
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