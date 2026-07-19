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Бањалучанин отишао бацити смеће, лопов му ушетао у стан и украо новац

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 11:37

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Бањалучанин отишао бацити смеће, лопов му ушетао у стан и украо новац
Фото: Pixabay

Бањалучка полиција трага за лоповом који је током протеклог викенда ушетао у стан Бањалучанина који је изашао бацити смеће, те му је однио одређену количину новца.

Како сазнају Независне новине, крађа се муњевито одиграла у стану у центру града када је власник стана накратко изашао.

Мјештани су нам испричали да се све одиграло у неколико минута, али је то било сасвим довољно да непознати починилац уђе у стан и узме новац.

Посебно забрињава чињеница, како кажу да се крађа догодила у стамбеној згради чији се улаз закључава и која је покривена видео-надзором.

У пола године 62 тешке крађе

Иначе, према подацима ПУ Бањалука, од почетка јуна до 17. јула на подручју града Бањалука евидентирана су четири кривична д‌јела тешка крађа, док су током првих шест мјесеци ове године на подручју које покрива ова управа евидентирана 62 таква кривична д‌јела.

Иако из ПУ Бањалука наводе да је број тешких крађа у првих пола године мањи за 26,2 одсто у односу на исти период прошле године, ипак у јеку је сезона годишњих одмора када су грађани више одсутни из станова и кућа, због чега се грађанима препоручује додатни опрез како би заштитили имовину.

Службеници ПУ Бањалука континуирано предузимају превентивне и репресивне мјере и радње у циљу спречавања и расвјетљавања имовинских кривичних д‌јела.

Апел да се заштити имовина током одмора

Међутим, полиција је упутила апел грађанима да током одсуства посебну пажњу обрате на заштиту своје имовине.

Савјетују да прије одласка на пут закључају сва врата и прозоре, да кључеве не остављају на „скривеним“ мјестима, те да замоле комшије или чланове породице да обиђу дом и испразне поштанско сандуче.

Не објављујте фотографије током путовања

Такође, грађанима је препоручено да на друштвеним мрежама не објављују планове путовања и фотографије са одмора све до повратка кући.

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Из полиције подсјећају да грађани који примијете сумњива лица или неуобичајено понашање у близини стамбених објеката треба да обавијесте надлежну полицијску станицу позивом на број 122.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Крађа

Бањалука

Лопов

потрага

Полиција

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