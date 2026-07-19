Поскупило гориво у Српској, ово су цијене

Аутор:АТВ редакција
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На бензинским пумпама у Српској гориво је опет поскупило.
Тренутно, литар дизела кошта око 3 КМ, што је, у односу на прије 7 дана, више за чак 25 фенинга.
"Прије 7 дана сам сипао гориво по 2,75 КМ. Кад сам данас видио колико кошта дизел, остао сам без текста. Разлика од 25 фенинга по литру нимало није занемарљива, с обзиром на то да, сада, резервоар кошта око 12 КМ више", каже за Српскаинфо један Бањалучанин.
Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске поскупљење су најавили прије десетак дана. Нагласили су да је разлог пораст цијене барела, а све због заоштравања ситуације на Блиском истоку.
Због нове ескалације сукоба САД и Ирана, Брент и америчка нафта су, од почетка седмице, поскупиле за скоро 12%.
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Криза на Блиском истоку довела је до великих потреса и на нашем тржишту. У првом реду, дошло је до поскупљења дизела, чија је цијена, у једном тренутку, отишла на чак 4 КМ по литру.
Прије избијања поменуте кризе, литар дизела на пумпама у српској у просјеку је коштао 2,3 КМ.
Нафташи су поручили да би гориво у Српској могло да појефтини на овај ниво, али тек кад на Блиском истоку буде успостављен трајни мир.
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