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Трагедија у БиХ: Двојица младића изгубила живот

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 20:51

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Трагедија у БиХ: Двојица младића изгубила живот
Фото: АТВ

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, 18. јула, у мјесту Тешањка, на подручју општине Усора, живот су изгубила двојица младића, док су тројица задобила повреде.

Како је за ЗОС Радио потврђено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, несрећа се догодила у 22.55 сати.

Наводи се како је путничко моторно возило, из за сада неутврђених разлога, изгубило контролу, слетјело с коловоза и ударило у бетонски зид.

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На мјесту несреће смртно су страдала двојица младића, док су тројица повријеђених превезена у Општу болницу Тешањ, гдје им је указана љекарска помоћ.

Увиђај на мјесту догађаја обавили су службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, који настављају рад на утврђивању свих околности које су довеле до ове трагичне несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Тешањ

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