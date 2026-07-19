Трагедија у БиХ: Двојица младића изгубила живот

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, 18. јула, у мјесту Тешањка, на подручју општине Усора, живот су изгубила двојица младића, док су тројица задобила повреде.
Како је за ЗОС Радио потврђено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, несрећа се догодила у 22.55 сати.
Наводи се како је путничко моторно возило, из за сада неутврђених разлога, изгубило контролу, слетјело с коловоза и ударило у бетонски зид.
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На мјесту несреће смртно су страдала двојица младића, док су тројица повријеђених превезена у Општу болницу Тешањ, гдје им је указана љекарска помоћ.
Увиђај на мјесту догађаја обавили су службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, који настављају рад на утврђивању свих околности које су довеле до ове трагичне несреће.
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