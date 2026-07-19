Нова трагедија на купалиштима у БиХ - утопио се мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац се утопио данас током купања у Неуму, потврђено је у МУП-у Херцеговачко-неретванског кантона.
"Догађај се десио у Приморској улици. На терен су одмах изашле надлежне хитне службе након дојаве грађана. Ријеч о мушкарцу рођеном 1960. године", рекли су за "Фактор" у МУП-у и додали:
"Осим Хитне помоћи на терен је одмах изашао и дежурни кантонални тужилац. Докторица Хитне помоћи је утврдила да је смрт наступила утапањем. Увиђај је завршен".
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