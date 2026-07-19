Погледајте како је Торес закуцао и донио титулу Шпанији

Аутор:Стеван Лулић
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Шпанија слави свог јунака Ферана Тореса који је правим закуцавањем лопте у мрежу донио својој земљу титулу првака свијета.
У финалу Свјетског првенства побиједила је браниоца титуле Аргентину и освојила "фудбалску богињу".
Од самог старта Фурија је била боља екипа, али је требало 120 минута игре да би дошли на врх свијета.
Гол за побједу постигао је Феран Торес у првом минуту другог продужетка.
Асистирао му је Ниуко Вилијамс којем је у првом продужетку поништен гол због фаула Мерина над Отамендијем.
Затресао је мрежу Торес још једном, али му је гол поништен. Играо се 114. минут када је избио сам испред Мартинеза и погодио. Међутим, гол је поништен јер је био у офсајду.
Како је донио титулу Фурији погледајте у приложеном видеу.
July 19, 2026
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