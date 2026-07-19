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Погледајте како је Торес закуцао и донио титулу Шпанији

Аутор:

Стеван Лулић
20.07.2026 00:17

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Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства
Фото: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Шпанија слави свог јунака Ферана Тореса који је правим закуцавањем лопте у мрежу донио својој земљу титулу првака свијета.

У финалу Свјетског првенства побиједила је браниоца титуле Аргентину и освојила "фудбалску богињу".

Од самог старта Фурија је била боља екипа, али је требало 120 минута игре да би дошли на врх свијета.

Гол за побједу постигао је Феран Торес у првом минуту другог продужетка.

Асистирао му је Ниуко Вилијамс којем је у првом продужетку поништен гол због фаула Мерина над Отамендијем.

Затресао је мрежу Торес још једном, али му је гол поништен. Играо се 114. минут када је избио сам испред Мартинеза и погодио. Међутим, гол је поништен јер је био у офсајду.

Како је донио титулу Фурији погледајте у приложеном видеу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шпанија Аргентина

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Феран Торес

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