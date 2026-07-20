Трамп: Нетанјаху неће бити ухапшен у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да израелски премијер Бењамин Нетанјаху неће бити ухапшен када дође у посјету Америци, након што је градоначелник Њујорка Зохран Мамдани рекао да размишља о том потезу.
"Бењамин Нетанјаху неће бити ухапшен, ни на који начин, нити у било ком облику док је у САД", написао је Трамп у објави на друштвеним мрежама.
Трамп није поменуо Мамданија у објави на мрежи "Трут сошл", али је указао на помоћ коју је Израел пружио у рату против Ирана.
Градоначелник Њујорка рекао је у интервјуу емитованом у суботу да градска управа разматра шта јој дозвољава закон.
Свијет
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Нетанјаху сваког септембра путује у Њујорк на годишњи скуп свјетских лидера у Генералној скупштини УН.
Међународни кривични суд издао је налог за хапшење Нетанјахуа због наводних ратних злочина почињених током рата у Појасу Газе. Израел одбацује јурисдикцију овог суда и негира да је починио ратне злочине.
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