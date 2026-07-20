Лавров: Нећемо заборавити подвиг сјевернокорејских војника у Курску

Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски војници су по цијену живота допринијели ослобађању Курске области од украјинских неонациста, а руски народ никада неће заборавити њихов подвиг, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Наш народ никада неће заборавити невиђене подвиге, изузетну храброст сјевернокорејских војника, њихову несебичност коју су показали у борбама са нама у истом рову против заједничког непријатеља", рекао је Лавров током састанка са министром спољних послова Сјеверне Кореје Чо Сон Хуијем.
Он је додао да се савезнички односи Москве и Пјонгјанга настављају.
Лавров је подсјетио да је Пјонгјанг 26. априла био домаћин церемоније отварања Меморијалног комплекса и Музеја борбених подвига хероја војне операције у иностранству.
"Величанствени меморијални комплекс постао је симбол пријатељства и јединства наших народа. Заувијек ће чувати сјећање на херојство војника Корејске народне армије", рекао је Лавров.
Руски предсједник Владимир Путин је јуче угостио Чоа у Кремљу. Састанку су присуствовали Лавров и помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков. Чо је допутовао у Москву у званичну посјету на позив Лаврова, преноси Срна
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