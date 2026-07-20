Болест или злочин? Почело суђење мајци оптуженој за убиство своје троје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Када је Патрик Кленси 24. јануара 2023. године напустио свој дом у Даксберију, у америчкој савезној држави Масачусетс, није могао ни да замисли да ће му кратак одлазак по храну и лијек за ћерку заувијек промијенити живот.
Када се вратио у кућу у улици Самер стрит, у којој је живио са супругом Линдзи и њихово троје дјеце, кућа је била необично тиха, што ће касније рећи полицији.
Тражећи породицу, Патрик је покушао да уђе у спаваћу собу, али су врата била закључана, навео је. Када је коначно ушао, видио је крв у соби и отворен прозор на другом спрату.
Истрчао је напоље, гдје је испод прозора пронашао Линдзи како лежи на земљи. Имала је повреде на зглобовима и врату.
„Шта си урадила?“ упитао је Патрик своју супругу, што ће касније, током суђења, пренијети помоћница тужиоца округа Плимут.
„Покушала сам да се убијем“, одговорила му је Линдзи.
„Гдје су дјеца?“ питао је Патрик.
„У подруму“, одговорила је.
Неколико тренутака касније, Патрик Кленси се, како је тужилац Џенифер Спраг рекла, „могао чути како вришти од агоније и шока када је пронашао своју дјецу“.
Полицајци су пронашли Кору (5), Досона (3) и осмомјесечног Калана без свијести. Било је очигледно да је свако од њих задављен, свједочили су касније полицајци у писаним изјавама под заклетвом.
Дјеца су пребачена у оближње болнице, гдје су сва троје касније проглашена мртвима.
Линдзи Кленси, која је након покушаја самоубиства остала парализована због задобијених повреда, оптужена је за три тачке оптужнице за убиство и дављење своје дјеце.
Кленси (35), бивша медицинска сестра на одјељењу за порођаје у једној од најпознатијих болница у Бостону, изјаснила се да није крива. Тренутно се налази у државној болници Тјуксбери у Масачусетсу.
Њен адвокат Кевин Редингтон рекао је током судских рочишта, посљедњи пут у јуну, да је она заиста убила своју дјецу, али да не би требало да буде кривично одговорна за убиство.
Иако за овакву одбрану постоје одређени преседани, стручњаци су за Си-Ен-Ен рекли да ће се одбрана Линдзи Кленси суочити са веома тешким задатком.
Кленси (35) се дуго борила са депресијом, а чак је добровољно била примљена у локалну психијатријску болницу мање од мјесец дана прије смрти своје дјеце, рекао је њен адвокат Редингтон.
Љекари су јој мијењали терапију и укључивали и искључивали лијекове за лијечење депресије, што је, према тврдњама њеног адвоката, погоршало њено стање.
„Наше друштво ужасно лоше поступа у лијечењу жена које пате од постпорођајне депресије или чак постпорођајне психозе“, рекао је Редингтон током рочишта 2023. године. „Ово је ситуација која је очигледно била посљедица менталне болести.“
Током припремних рочишта, Редингтон је најавио да ће покушати да докаже да Кленси не би требало да буде сматрана „кривично одговорном“ за смрт своје дјеце јер је била у стању екстремног психичког поремећаја.
Редингтон и тужилаштво су се у јуну спорили око тога који докази стручњака могу бити представљени уколико одбрана буде користила аргумент који је познат као „одбрана неурачунљивошћу“.
Према тврдњама адвоката, порота би требало да чује због чега су Патрик и Линдзи Кленси тражили помоћ љекара због депресије и живота који је, како је рекао, био „страшна патња због лијекова“.
Тужиоци су се успротивили и навели да ће можда ангажовати сопствене стручњаке који ће свједочити о питању кривичне одговорности.
Прије почетка суђења, тужилаштво је поднијело захтјев да се као доказ уврсти аудио-снимак позива хитној помоћи који је Патрик Кленси упутио након што се вратио кући и пронашао породицу.
Тужиоци тврде да опис начина на који је пронашао дјецу и начина на који их је Линдзи задавила представља доказ „намјерног планирања, изузетне бруталности или окрутности, као и њеног психичког стања у тренутку злочина“.
Судија Вилијам Ф. Саливан одлучио је да ће порота чути снимак позива и обићи некадашњи дом породице Кленси, пренио је Си-Ен-Ен-ов партнер ВЦВБ.
Си-Ен-Ен је контактирао Редингтона и тужиоце за коментар.
Уколико порота закључи да Кленси није кривично одговорна за смрт своје дјеце, суд би највјероватније покренуо поступак њеног смјештања у државну психијатријску установу.
„Мислим да и даље постоји перцепција да је одбрана неурачунљивошћу нека врста карте за излазак из затвора коју адвокати само извуку када им затреба“, рекла је Џони Џонстон, истражитељка и форензички психијатар која обавља психолошке процјене починилаца кривичних дјела.
„То је прилично ријетка одбрана – а још рјеђе успије.“
Већина људи којима је дијагностикована ментална болест попут биполарног поремећаја или шизофреније никада неће починити насилан злочин, што значи да адвокати који користе одбрану неурачунљивошћу, позивајући се на стања попут постпорођајне психозе, често имају „тежак пут пред собом“, рекла је Џонстон.
„Морате у суштини да убиједите пороту да сте били толико нарушеног стања и да је ваше размишљање било толико искривљено да заиста нисте могли да схватите да је оно што радите погрешно – чак и ако сте знали да је убиство погрешно – а то је веома, веома тешко“, рекла је она.
У јануару су Линдзи Кленси и њен супруг поднијели одвојене тужбе против здравствених радника који су били задужени за њено лијечење у мјесецима који су претходили убиствима.
У тужби Линдзи Кленси се наводи да је њено ментално здравље почело нагло да се погоршава након рођења трећег дјетета, због чега је потражила психијатријску помоћ, укључујући и амбулантно лијечење због дуготрајне несанице и депресије.
У тужби се наводи да њени љекари нису правилно дијагностиковали и лијечили њено стање. Умјесто тога, како се тврди, током четири мјесеца су јој више пута мијењали психијатријску терапију.
Због тога она сада, како стоји у тужби, „мора да живи са доживотним физичким инвалидитетом, психолошком траумом и неподношљивом тугом због тога што се сваког дана буди знајући да је убила своју дјецу – што је све могло бити спријечено да су јој тужени пружили одговарајућу медицинску помоћ“.
Сви здравствени радници одбили су да коментаришу случај за Си-Ен-Ен због судског поступка који је у току.
Чини се да и Патрик Кленси дијели сличан став као његова супруга и њен адвокат.
„Нисам био ожењен чудовиштем“, рекао је у интервјуу 2024. године након смрти своје дјеце. „Био сам ожењен особом која се разбољела", преноси Си Ен Ен
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