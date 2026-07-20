Преусмјерено седам бродова, један онеспособљен

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска саопштила је да је преусмјерила седам комерцијалних бродова, а један онеспособила у Арапском мору у оквиру поморске блокаде Ирана.
"Од 20. јула, америчка војска је преусмјерила седам комерцијалних пловила и онеспособила једно да би спријечила бродове да напусте иранске луке или уђу у њих", наводи се у објави на "Иксу".
Иран је 12. јула најавио затварање Ормуског мореуза до окончања мијешања САД у дешавања у регији, након још једне размјене удара између двије стране, у сукобу који је настављен 8. јула.
Сљедећег дана, амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да ће САД постати "чувар" Ормуског мореуза и да ће наплаћивати 20 одсто вриједности терета испорученог овим пловним путем.
Такође, поново је увео блокаду иранских лука.
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