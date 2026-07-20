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Преусмјерено седам бродова, један онеспособљен

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:55

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Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Америчка војска саопштила је да је преусмјерила седам комерцијалних бродова, а један онеспособила у Арапском мору у оквиру поморске блокаде Ирана.

"Од 20. јула, америчка војска је преусмјерила седам комерцијалних пловила и онеспособила једно да би спријечила бродове да напусте иранске луке или уђу у њих", наводи се у објави на "Иксу".

Иран је 12. јула најавио затварање Ормуског мореуза до окончања мијешања САД у дешавања у регији, након још једне размјене удара између двије стране, у сукобу који је настављен 8. јула.

Сљедећег дана, амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да ће САД постати "чувар" Ормуског мореуза и да ће наплаћивати 20 одсто вриједности терета испорученог овим пловним путем.

Такође, поново је увео блокаду иранских лука.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Америка

Иран

бродови

блокаде превозника

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