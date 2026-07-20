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Трамп о сусрету са Санчезом: „Немам проблем са њим“

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:38

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**Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп разговарао је са новинарима по повратку из Њу Џерзија, гдје је присуствовао финалу Свјетског фудбалског првенства између Шпаније и Аргентине.

Трамп је том приликом сједио у ложи у којој је била и шпанска делегација, коју су предводили премијер Педро Санчез и краљ Филип.

Сусрет Санчеза и Трампа изазвао је посебну пажњу свјетских медија због ранијих несугласица између двојице лидера. Шеф Бијеле куће је у више наврата критиковао предсједника шпанске владе из различитих разлога, међу којима су тврдње да Шпанија не издваја довољно за одбрану, као и да му не дозвољава коришћење војних база за нападе на Иран. Ипак, овог пута амерички предсједник имао је другачији став.

„Разговарао сам са Шпанцима и честитао им што имају сјајан тим. Заиста сам разговарао са много људи. Немам никакве тензије са њим. Немам никакве тензије ни са ким“, рекао је Трамп.

Двојица лидера су јавно фотографисана како разговарају у ложи током финалне утакмице, што је био њихов други сусрет који је протекао у знаку „помирења“ након билатералног разговора на самиту НАТО-а у Анкари, одржаном раније овог мјесеца.

Трамп је раније небројено пута критиковао Санчеза и Шпанце, за које је рекао да су „лоши људи“ са којима „не треба имати посла“, а јавно је позивао на прекид трговине, увођење ембарга, па чак и избацивање Шпаније из НАТО-а.

Санчез није био једини „непријатан“ сусрет који је Трамп имао током вечери. Током додјеле медаља стајао је раме уз раме са предсједницом Мексика Клаудијом Шејнбаум и канадским премијером Марком Карнијем, које је такође раније јавно вријеђао, омаловажавао, уводио им царине, па чак и пријетио војном инвазијом и анексијом преноси Б92

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Тагови :

Доналд Трамп

Педро Санчез

Америка

Шпанија

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