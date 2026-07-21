Свједок на суђењу за убиство Алдине Јахић тврди да су родитељи оптуженог тражили да промијени исказ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На суђењу Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, један свједок изнио је тврдње да су родитељи оптуженог након што је добио судски позив, покушали да утичу на садржај његовог свједочења.
Јахићева, која је из Калесије, убијена је у новембру 2025. године у тоалету једног мостарског хотела након што је покушала да побјегне од Калајџића.Бруталном убиству претходиле су пријетње Калајџића, њеног бившег момка.
Свијет
Бизарна провала: Српкиња ушла у туђи стан, јела, туширала се и пресвукла
Свједок је појаснио да се с Калајџићем познаје цијели живот, али да њихов однос није могао описати као блиско пријатељство. Како је навео, интензивније би се дружили тек петнаестак дана годишње, углавном у периодима када би Калајџић прекидао љубавне везе и долазио му разговарати о својим проблемима.
Посљедњи пут обратио му се због односа с Алдином Јахић. Свједок је казао да је Калајџић најприје од њега тражио пиштољ, а потом говорио да ће убити Алдину и себе.
Те ријечи, како је објаснио пред судом, тада није схватио озбиљно нити је вјеровао да би Калајџић заиста могао остварити такве пријетње.
Додао је да у том тренутку није знао да је Калајџић раније био пријављен због понашања према бившој дјевојци.
- Да сам знао да је против њега постојала пријава, пријавио бих и оно што је мени говорио - произлази из његовог исказа.
Свједок је казао да су му родитељи оптуженог у јуну позвонили на врата, након чега су се његовим аутомобилом одвезли до једне пицерије, гдје су разговарали.
Хроника
Аутомобил завршио на крову и слупао паркирана возила: Има повријеђених
Према његовом исказу, отац оптуженог током разговора говорио му је да се оно што се догодило „свакоме може догодити“ те да нико не зна шта се одвијало између двоје људи.
Свједок је казао да им је одговорио како из моралних разлога не може мијењати нити прилагођавати свој исказ.
- Некад и пријатељи лажно свједоче - наводно му је потом рекао отац оптуженог.
Свједок је пред судом нагласио да му новац нити било каква друга корист нису директно понуђени. Ипак, казао је како је стекао утисак да би му отац оптуженог био спреман дати одређену суму новца или купити нови аутомобил да је то затражио.
- Имам осјећај, да сам тражио одређену суму новца или да ми купе нови аутомобил, они би то учинили - казао је свједок.
Током истог разговора свједок је, према властитим ријечима, питао родитеље оптуженог јесу ли контактирали породицу убијене Алдине Јахић.
Свијет
Индија: Хиљаде демонстраната на улицама, траже оставку министра просвјете
Мајка оптуженог наводно му је одговорила да су понудили платити трошкове сахране, али да је породица убијене дјевојке ту понуду одбила.
Наводи изнесени на овом рочишту додатно отварају питање могућег утицаја на свједоке Тужилаштва.
Ријеч је, међутим, о тврдњама свједока изнесеним пред судом, о чијој ће вјеродостојности и правном значењу одлучивати судско вијеће.
Посебно тежак исказ дао је и полицијски службеник који је учествовао у поступању након убиства.
Према његовим ријечима, Калајџић је, након што му је речено да преда оружје, изјавио: „Ја сам то планирао. Она не треба живјети“.
Полицијски службеник казао је и да им је Калајџић касније у полицијској станици рекао „жао ми је што сте због мене остали дуже“.
Србија
Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал
На рочишту је свједочила и станодавка убијене дјевојке. Током исказа се расплакала, а Алдину је описала као изузетно добру, мирну и узорну дјевојку.
(Hercegovina.info)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Регион
10 ч0
Култура
10 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
08
13
08
13
08
07
08
06
07
59
Тренутно на програму