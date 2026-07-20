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Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

20.07.2026 21:44

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Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

У Словенији је у току велика потрага за непознатим лоповима који су око 13.45 часова у Изоли опљачкали комби возило за превоз готовине.

Како јавља РТВ Словенија, пљачка се догодила испред супермаркета Хофер, а одмах након што им је стигла дојава, полицајци су близу мјеста догађаја поставили контролне тачке.

Полицајци и криминалистички истражитељи врше увиђај, а због потраге за починиоцима дигнут је и хеликоптер.

Полиција је замолила становнике да им, ако имају било какве информације о инциденту, дојаве то на број за хитне случајеве 113.

Потјера за држављанином БиХ због убиства

У Словенији је у току и друга потјера, о чему смо већ извијестили. Трага се за држављанином Босне и Херцеговине (39) који је осумњичен за убиство почињено на подручју Вухреда у ноћи са нед‌јеље на понед‌јељак. Након злочина осумњичени је побјегао те је још увијек у бијегу.

Полицијска управа Цеље објавила је да је ријеч о мушкарцу високом око два метра. У тренутку бијега био је обучен у фармерке, црну кошуљу кратких рукава и црне ципеле. Упозорили су да је осумњичени опасан и непредвидив те се апелују на грађане да му не прилазе и не покушавају успоставити контакт с њим.

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Тагови :

Словенија

Пљачка

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