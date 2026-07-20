Доктор наука и професор пљачкао по Загребу: Фризерку опљачкао за 100 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Доктор наука, предавач на више факултета и један од главних савјетника у Хрватској народној банци осумњичен је за двије пљачке у Загребу. Тренутно се налази у истражном затвору у Реметинцу.
Он је 16. јула најприје починио разбојништво на бензинској станици „Ине“ у новозагребачком насељу Сигет, гдје је украо око 700 евра. Двадесетак минута касније упао је у оближњи фризерски салон, гдје је ножем запријетио фризерки и отео јој око 50 евра.
Жене које су се у том тренутку налазиле у салону у страху су се разбјежале.
Разбојник је убрзо ухапшен, али је услиједио шок када је утврђено да је ријеч о човјеку са импресивном научном и пословном каријером, који је често гостовао у медијима као финансијски стручњак.
Упркос томе, упао је у финансијске дугове, који су га, како је увјеравао истражитеље, натјерали на пљачке. „Индекс“ пише и да има озбиљне психичке проблеме због којих је био на лијечењу.
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Наводно је свакодневно узимао велики број таблета, па је и тог 16. јула кренуо у дневну болницу. Међутим, очигледно је претходно помијешао лијекове са алкохолом, јер му је измјерено 1,2 промила алкохола у крви. Признао је и да прекомјерно пије.
Тврди да је тог 16. јула доживио својеврсни прекид сјећања, односно да се не сјећа пљачкашког похода.
На снимцима приложеним уз кривичну пријаву види се како, у раскопчаној мајици, пријети радници на бензинској станици. Иако нема података да је у том тренутку био наоружан, вербална пријетња била је довољна да дође до новца.
Иако „Индекс“ није навео у какве је тачно дугове упао главни савјетник ХНБ-а, међу јавно доступним подацима пронађена су бројна рјешења о извршењу због неплаћених рачуна, али и невраћених позајмица.
Како нека дуговања датирају још из прошле године, тешко је повјеровати да његово пословно окружење за све то није знало.
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ХНБ је јуче саопштио да, након медијских објава, провјерава идентитет починиоца.
„У случају да ХНБ прими службену потврду да је заиста ријеч о запосленом у ХНБ-у који је повезан са објављеним полицијским наводима, Хрватска народна банка ће, у складу са одредбама Закона о раду и интерним актима, покренути хитну процедуру за ванредни отказ том запосленом“, саопштили су.
Ипак, поставља се питање како у ХНБ-у до сада ништа нису знали о човјеку који их је толико пута представљао у јавности, који предаје бројним студентима и пише научне радове.
Занимљиво је да је недавно модерирао панел о финансијској стабилности који је организовао управо ХНБ.
Радио је као главни савјетник у Сектору комуникација Хрватске народне банке. Раније је био директор Дирекције за монетарну политику, а прије тога савјетник у Дирекцији за моделирање.
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Иако подаци о његовим примањима нису јавно доступни, портал „Моја плаћа“ наводи да се плате главних савјетника у ХНБ-у крећу од 1.300 до 3.000 евра.
Главни савјетник ХНБ-а уједно је и предавач на више факултета, од Економског факултета у Загребу и Загребачке школе економије и менаџмента до Медицинског факултета у Загребу.
Осим тога, аутор је и коаутор низа научних и стручних радова из области фискалне и монетарне политике, пореза, јавних финансија, економског раста и увођења евра.
Често је иступао у медијима говорећи управо о финансијским рјешењима.
Одлуком Жупанијског суда у Великој Горици одређен му је истражни затвор.
Његова адвокатица предложила је да му буде одређен кућни притвор, али је тај приједлог одбијен јер би морао да борави у стану у којем живи и његова мајка, а недавно је правоснажно осуђен због насиља над њом.
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„Не знам како сам дошао до те бензинске станице. Живим у Новом Загребу и тамо свакодневно купујем. Тамо узимам и воду за свог пса“, правдао се током испитивања 38-годишњак.
Он није порицао да је починио разбојништво на бензинској станици „Ине“, с обзиром на то да га је надзорна камера јасно снимила.
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