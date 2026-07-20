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Цариник тражио мито од 5.000 евра да ''зажмири'' на неправилности

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:40

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Након проведене истраге, УСКОК је пред Жупанијским судом у Загребу подигао оптужницу против цариника, држављанина Хрватске, због почињења казнених дјела примања мита те злоупорабе положаја и овлаштења.

Затражио 5.000 евра да "зажмири" на неправилности

Оптужени се терети да је, у раздобљу од 14. јануара до 10. марта 2026. као царински службеник у Царинској управи Министарства финансија Републике Хрватске, од одговорне особе једног трговачког друштва затражио мито.

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Наиме, оптужени је у поступку пореског надзора утврдио незаконитости у пословању тог трговачког друштва. Индекс је сазнао како је цариник од одговорне особе тог трговачког друштва најприје затражио 6.800 евра како против њега не би поднио казнену пријаву и како би поступање поводом проведених пореских надзора окончао издавањем прекршајних налога с новчаним казнама изреченима у најмањем прописаном износу.

Потом је смањио цифру на 5.000 евра те је за наведено поступање од одговорне особе тог друштва узео управо тај износ.

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Тагови :

мито и корупција

Хрватска

цариник

хапшење

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