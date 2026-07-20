Графит "Србе на врбе" уклоњен, Тужилаштво формирало предмет

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Тужилаштво у Бијелом Пољу формирало је предмет поводом исписивања графита "Србе на врбе" у том граду на сјеверу Црне Горе, потврдила је тужилац Љубица Цаковић.
з општине Бијело Поље саопштено је да је зид у насељу Прушке, на коме је исписан графит, прекречен и да је то урадио власник објекта гдје се све догодило.
Полиција је за Радио-телевизију Црне Горе потврдила да предузима све мјере и радње да утврди ко је написао графит мржње.
Главни имам Меџлиса Исламске заједнице у Бијелом Пољу Енис Бурџовић осудио је графит говора мржње усмјерен против српског народа, поручујући да таквим порукама нема мјеста у граду који је препознат по међусобном поштовању и толеранцији.
– То су срамне ријечи које заслужују сваку осуду и надам се да ће надлежни открити и адекватно казнити починиоце – навео је Бурџовић.
Он је истакао да су грађани дужни да се заједнички супротставе сваком покушају подстицања мржње.
Графит “Србе на врбе” био је исписан у близини Плавог моста у насељу Прушка у Бијелом Пољу и, према изјавама грађана, данима се налазио на том мјесту.
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