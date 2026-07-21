Бањалучки ћевап добија заштитни знак аутентичности

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука ће до краја јула уручити ознаку ГТС (Гарантовано традиционални специјалитет) роштиљницама које су оствариле право на то.
Тиме ће званично бити потврђено да се у тим објектима служи оригинални "Бањалучки ћевап", припремљен строго према заштићеној традиционалној рецептури.
"Након што је у септембру двије хиљаде двадесет и четврте године уз подршку града 'Бањалучки ћевап' добио ознаку ГТС, овај заштитни знак је потврдио аутентичност његове традиционалне рецептуре и начина припреме", рекла је Александра Симић из градског Одјељења за привреду и локални економски развој.
Она је напоменула да је Градска управа подржала и оснивање Удружења за очување гарантоване традиције специјалитета "Бањалучки ћевап", без којег овај гастрономски бренд не би могао остварити право на ову престижну ознаку.
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Главни циљ је да у наредном периоду у систем заштите буде укључено што више угоститељских објеката са подручја града и шире.
Промотер "Ћевап феста", популарне гастро-туристичке манифестације посвећене промоцији овог бренда, Небојша Куштриновић, истакао је да је бањалучки ћевап јединствен по свом укусу, специфичном изгледу и начину сервирања. Он је додао да се бањалучки ћевап јасно разликује од других и по карактеристичном сомуну, односно лепини која се пече у специјалним пећима на веома високој температури, преноси Радио Сарајево.
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