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Бањалучки ћевап добија заштитни знак аутентичности

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 08:46

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Бањалучки ћевап добија заштитни знак аутентичности
Фото: АТВ

Град Бањалука ће до краја јула уручити ознаку ГТС (Гарантовано традиционални специјалитет) роштиљницама које су оствариле право на то.

Тиме ће званично бити потврђено да се у тим објектима служи оригинални "Бањалучки ћевап", припремљен строго према заштићеној традиционалној рецептури.

"Након што је у септембру двије хиљаде двадесет и четврте године уз подршку града 'Бањалучки ћевап' добио ознаку ГТС, овај заштитни знак је потврдио аутентичност његове традиционалне рецептуре и начина припреме", рекла је Александра Симић из градског Одјељења за привреду и локални економски развој.

Она је напоменула да је Градска управа подржала и оснивање Удружења за очување гарантоване традиције специјалитета "Бањалучки ћевап", без којег овај гастрономски бренд не би могао остварити право на ову престижну ознаку.

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Главни циљ је да у наредном периоду у систем заштите буде укључено што више угоститељских објеката са подручја града и шире.

Промотер "Ћевап феста", популарне гастро-туристичке манифестације посвећене промоцији овог бренда, Небојша Куштриновић, истакао је да је бањалучки ћевап јединствен по свом укусу, специфичном изгледу и начину сервирања. Он је додао да се бањалучки ћевап јасно разликује од других и по карактеристичном сомуну, односно лепини која се пече у специјалним пећима на веома високој температури, преноси Радио Сарајево.

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Тагови :

ћевапи

Ћевапчићи

Бањалука

роштиљ

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