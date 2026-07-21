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Анастасија Ражнатовић се огласила први пут након порођаја

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:39

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Анастасија Ражнатовић се огласила први пут након порођаја
Фото: Инстаграм/raznatovicanastasija

Анастасија Ражнатовић се породила прије шест дана и на свијет донијела сина Илијана.

Интересантно је да је млада пјевачица успјешно свих девет мјесеци крила трудноћу, а тек када се породила, они су јавности открили строго чувану тајну.

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Новопечена мама не објављује слике свог насљедника на друштвеним мрежама, али се сада огласила и послала јаку поруку.

Наиме, Анастасија је подијелила видео уз опис:

- Без обзира на то гдје си у животу, запамти да си тачно тамо гдје треба да будеш - писало је у опису видеа који је привукао велику пажњу на друштвеним мрежама.

Подјсетимо, име Илијан води поријекло од имена Илија, које има дубоке библијске коријене. Изведено је из хебрејског имена Елијаху, чије се значење најчешће тумачи као “Бог је мој Господ” или “онај који припада Богу”. У појединим културама, Илијан се тумачи и као име које симболизује снагу, свјетлост, вјеру и заштиту.

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Посљедњих година ово име постаје све популарније међу родитељима који желе да споје традиционалну симболику са модерним, препознатљивим звуком. Иако је ријетко, лако се изговара на различитим језицима, што га чини честим избором породица које живе или раде у иностранству.

(Телеграф.рс)

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Анастасија Ражнатовић

породила се Анастасија

Немања Гудељ

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