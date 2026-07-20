Црногорска полиција поново упала на наступ Десингерице

Аутор:АТВ редакција
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ПОлиција у Будви јуче је спровела кативности контроле и обиласка плажних барова и ноћних клубова.
Једна од дискотека коју су посјетили била је и она у којој је наступао Драгомир Деспић Десингерица, а власници исте су папрено кажњени.
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Током контроле су у клубу затечена малољетна лица у конзумацији алкохолних пића. Због тога је надлежна инспекција санкционисала угоститељски објекат новчаном казном у износу од 2.200 евра.
Такође, санитарна инспекција је, због утврђених неправилности из своје надлежности, овом објекту изрекла новчану казну у износу од 900 евра, стоји у саопштењу, преноси Рина.
Подсјетимо, прије тога је такође у Сутомору у једном клубу упала полиција и казнила репера јер није имао лична документа код себе.
Такође новчано су казнили и клуб јер су малољетна лица пила алкохол.
Полицијски службеници Одјељења безбједности Бар су, у сарадњи са инспекторима за странце, санкционисали три лица из Србије, међу којима је Драгомир Деспић Десингерица, због кршења Закона о странцима.
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У ноћном клубу у којем је Деспић наступао у Сутомору, било је 11 малољетника у конзумацији алкохола, због чега су надлежне инспекцијске службе, уз остале прекршаје, изрекле правном лицу и одговорним лицима новчане казне у износу од 11.200 евра", истиче се у саопштењу УП.
Како се наводи, барска полиција је, наиме, током ноћи, 18.07.2026.године у временском периоду од 02.00 до 03.00 часова, извршили контролу у угоститељском објекту – једном ноћном клубу у Сутомору, којом приликом су у Одјељење безбједности Бар, ради утврђивања идентитета, доведене три особе – Драгомир Деспић Десингерица (33) који је наступао у клубу, као и М.Ј. (24) и С.Љ (33), држављани Србије.
Наведена три лица су, након утврђивања идентитета, санкционисана од стране инспектора за странце новчаним казнама у износу од по 200 евра, због кретања и боравка на територији Црне Горе без личних докумената, сходно Закону о странцима и Закону о прекршајима.
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У конзумирању алкохола је у овом ноћном клубу затечено 11 малољетних лица, док је једно лице затечено да ради без дозволе.
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