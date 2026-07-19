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Полиција улетјела и прекинула наступ Даре Бубамаре

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 18:03

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Дара Бубамара, пјевачица
Фото: Youtube screenshot

Полиција је улетјела у један плажни бар и прекинула наступ пјевачице Даре Бубамаре на црногорском приморју. Добар провод и весеље само је изненада престало.

Полиција је улетјела у плажни бар због рације коју је спровела, пише "Телеграф".

Дара је одмах прекинута и склоњена са бине.

Свима је наређено да сједну, након чега је полиција почела да врши провјеру.

Како сазнаје поменути портал, Каћа Грујић и Дара су сједиле дуже од пола сата окружене полицијом.

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Дечко јој се проводио на наступу

На Дарином наступу проводио се и неколико деценија млађи дечко од којег се Дара не одваја.

Он се веселио у друштву њених блиских пријатеља и колегинице Катарине Грујић.

Бубамарин дечко се све вријеме снимао и веселио уз њене хитове, док је испијао флашу за флашом.

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Тагови :

Дара Бубамара

концерт

Црна Гора

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