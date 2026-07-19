Полиција улетјела и прекинула наступ Даре Бубамаре

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је улетјела у један плажни бар и прекинула наступ пјевачице Даре Бубамаре на црногорском приморју. Добар провод и весеље само је изненада престало.
Полиција је улетјела у плажни бар због рације коју је спровела, пише "Телеграф".
Дара је одмах прекинута и склоњена са бине.
Свима је наређено да сједну, након чега је полиција почела да врши провјеру.
Како сазнаје поменути портал, Каћа Грујић и Дара су сједиле дуже од пола сата окружене полицијом.
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Дечко јој се проводио на наступу
На Дарином наступу проводио се и неколико деценија млађи дечко од којег се Дара не одваја.
Он се веселио у друштву њених блиских пријатеља и колегинице Катарине Грујић.
Бубамарин дечко се све вријеме снимао и веселио уз њене хитове, док је испијао флашу за флашом.
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