Олуја направила хаос у БиХ: Билборд пао на жену, завршила на хирургији

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је Живинице погодила страшна олуја приликом које је билборд пао на жену.
Како је потврдила портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић, то се догодило у једном пролазу од улица на подручју Живиница.
Република Српска
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- Ради се о билборду. Нама је пријављено од стране службе Хитне медицинске помоћи да је помоћ затражила И.Б. (1980) из Живиница, због повреда тијела које је задобила усљед невремена кад је на њу пао рекламни билборд, панел – потврдила је Спречић за „Аваз“.
Жена је превезена на УКЦ Тузла гдје је задржана на лијечењу, на одјељењу хирургије.
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