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Олуја направила хаос у БиХ: Билборд пао на жену, завршила на хирургији

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:56

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Синоћ је Живинице погодила страшна олуја приликом које је билборд пао на жену.

Како је потврдила портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић, то се догодило у једном пролазу од улица на подручју Живиница.

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- Ради се о билборду. Нама је пријављено од стране службе Хитне медицинске помоћи да је помоћ затражила И.Б. (1980) из Живиница, због повреда тијела које је задобила усљед невремена кад је на њу пао рекламни билборд, панел – потврдила је Спречић за „Аваз“.

Жена је превезена на УКЦ Тузла гдје је задржана на лијечењу, на одјељењу хирургије.

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Тагови :

Живинице

Олуја

невријеме

повријеђена жена

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