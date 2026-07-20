У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у Сарајеву повријеђена је једна особа.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила у 07:45 сати.
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- Учествовали су моторно возило и електрични тротинет. Једно лице упућено на указивање љекарске помоћи - потврђено је из МУП-а за "Аваз".
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