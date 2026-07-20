У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила у 07:45 сати.

Хроника Олуја направила хаос у БиХ: Билборд пао на жену, завршила на хирургији

- Учествовали су моторно возило и електрични тротинет. Једно лице упућено на указивање љекарске помоћи - потврђено је из МУП-а за "Аваз".