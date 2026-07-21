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Рођене четири идентичне четворке: ''Догађај који се дешава једном у сваких 15 милиона трудноћа''

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АТВ редакција
21.07.2026 14:32

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

Средином јула у Аустралији догодио се несвакидашњи случај - рођене су четири идентичне четворке, зачете природним путем.

Ријеч је о „изузетно ризичној" трудноћи, рекли су из Краљевске болнице у Бризбејну.

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Четири дјевојчице, рођене 14. јула царским резом у 28. недјељи и четири дана, биле су монозиготне четворке, што значи да се једна оплођена јајна ћелија подијелила на четири ембриона.

Мајка дјевојчица, 34-годишња Џенитар На'амоана и њен супруг већ имају четворо дјеце и били су „веома изненађени“ када им је речено да очекују четворке, саопштено је из болнице.

Идентичне четворке јављају се „једном у сваких 15 милиона трудноћа“, каже Алекса Бендал, гинеколошкиња која је бринула о мајци од почетка трудноће.

„Али да дијеле исту постељицу - ово је нечувено“, додала је.

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Овакве трудноће су веома ризичне, а Џенитар На'амоана је хоспитализована у 25. недјељи како би била под надзором љекара, рекла је Бендал, специјалисткиња за материнско-феталну медицину и акушерство.

„Од почетка смо говорили да ће бити добро ако можемо да је доведемо до 28. недјеље.

„Чињеница да имамо четири прелијепе, здраве бебе рођене у 28. недељи и четири дана је невјероватна и веома смо срећни што смо дио тога“, додала је.

Једна од дјевојчица добила је име по докторки Алекси, што је она описала као „прелијеп гест“ родитеља.

Емили, Харијет и Кетрин су имена осталих дјевојчица.

„Џенитар је све прихватила опуштено од првог дана. Избјегла је сваку компликацију и ризик како за себе, тако и за бебе“, рекла је докторка Бендал.

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Бебе ће остати на одјељењу интензивне његе за новорођенчад док не стасају до пуног термина и „тренутно се изузетно добро осјећају“, каже докторка Бендал, преноси Блиц.

Џенитар На'амоана и њен супруг већ имају дјецу, старости између једне и десет година.

Она је недавно покренула онлајн кампању како би прикупили новаз за куповину комбија са најмање 10 сједишта.

Уз објаву за прикупљање средстава пратила је и порука.

„Наша четири драгоцјена чуда су безбједно стигла. Од срца смо захвалини, али стварност нас подсјећа да је брига о четворо новорођенчади одједном донијела и изазове које никада нисмо могли да замислимо", написала је На'амоана.

Породица је већ прикупила више од 37.000 аустралијских долара (око 21. 000 евра).

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Природно зачете четворке су изузетно ријетке, а љекари процјењују да је вјероватноћа да ће доћи до тога око један на 700.000 порођаја.

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