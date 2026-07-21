Љепота није пресудна: Жене са ове три особине највише привлаче мушкарце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Особине које мушкарце привлаче немају много везе са савршеним лицем или фигуром попут оних са насловница. Жене које остављају снажан утисак ријетко су само „фаталне љепотице“ – оно што их издваја долази изнутра.
Постоје три особине које дјелују као магнет, без обзира на то да ли ће мушкарци то отворено признати или не. Најзанимљивија је она друга, јер многе жене несвјесно раде управо супротно.
Друштво
Шок на витринама: Килограм телетине у БиХ прешао четрдесет КМ
Прва особина звучи једноставно, али је веома ријетка. Таква жена прихвата своје врлине и мане без претјераног оптерећивања.
Не прави проблем због неколико килограма вишка и не тражи недостатке тамо гдје их нема.
Мушкарцима то прија јер често не разумију зашто се жене толико оптерећују сваком бором, килограмом или ситном несавршеношћу.
Када нестане стална несигурност, остаје мир, а управо је осјећај мира поред партнера нешто што многи мушкарци посебно цијене.
Самопоуздање је често привлачније од било које одјеће.
Здравље
Јутарња шетња је једна од најбољих навика за здравље
Многе мушкарце привлачи природан изглед, без претјераног шминкања које мијења лице.
Наравно да је његован изглед важан, али претјеривање понекад може створити супротан ефекат. Мало шминке, уредна коса и осмијех често су довољни да неко изгледа привлачно.
То не значи да жена не треба да се шминка или да брине о себи, већ да нема потребе да се свакодневно претвара у неку другу особу.
Када се неко не скрива иза претјеране козметике, друга страна види више личности и аутентичности.
Мале несавршености често чине особу препознатљивом и блиском. Савршенство може дјеловати недостижно, док природност ствара осјећај повезаности.
Градови и општине
Почела изградња кружне раскрснице у Лончарима
Трећа особина је она која прави највећу разлику на дуже стазе. Љепота може привући пажњу, али карактер и енергија одређују да ли ће неко остати, преноси Глас Српске.
Жене које су позитивне, пуне живота и које умеју да унесу добро расположење у окружење често остављају најјачи утисак.
Оптимизам привлачи јер људи природно желе да буду поред оних који им доносе радост, а не сталну напетост.
Прве двије особине могу да привуку, али ова трећа често одлучује да ли ће однос трајати.
Лијеп изглед може привући пажњу на тренутак, али разговор, став и понашање одређују какав ће утисак неко оставити.
Зато жене које се ослањају само на изглед понекад не оставе трајан утисак, док оне које имају самопоуздање, природност и позитивну енергију често привлаче људе око себе.
Занимљивости
Хороскоп за 21. јул: Шкорпијама стиже новац, а Рибама рјешење кризе
Тајна није у томе да будете савршенији, већ да будете сигурнији у себе, пријатнији за дружење и задовољнији собом.
То су особине које се не добијају само рођењем – оне се граде током живота.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Бања Лука
3 ч1
Србија
3 ч0
Друштво
3 ч1
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
5 д0
Љубав и секс
5 д0
Најновије
12
05
11
53
11
49
11
45
11
40
Тренутно на програму