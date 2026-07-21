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Јутарња шетња је једна од најбољих навика за здравље

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:05

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Брига о здрављу не мора увијек значити напорне тренинге и велике промјене. Некада је најбоља одлука изаћи у шетњу.

Јутарња шетња, посебно прије почетка свакодневних обавеза, може имати бројне користи за организам. Осим што побољшава циркулацију и покреће мишиће након одмора, боравак на свјежем зраку помаже тијелу да се разбуди и припреми за дан.

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Редовно ходање повезано је с бољом кондицијом, здрављем срца и лакшим одржавањем тјелесне тежине. За разлику од интензивних тренинга, шетња је доступна готово свима и може се прилагодити могућностима сваког појединца.

Посебан значај има и за ментално здравље. Вријеме проведено у природи или мирнијем окружењу може смањити осјећај стреса, побољшати расположење и помоћи да дан започнемо смиреније и организованије.

Стручњаци препоручују да се током шетње не фокусирамо само на број пређених корака, већ и на квалитет времена које проводимо у покрету. Кратка пауза од телефона, дубоко дисање и свјесно уживање у околини могу додатно појачати позитиван ефекат.

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Не постоји савршен тренутак за почетак здравијих навика. Некада је довољно само обути удобну обућу и направити први корак – јер управо мале промјене често доносе највеће резултате на дуже стазе.

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Тагови :

ходање

шетња

здравље

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