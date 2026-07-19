Познати бањалучки љекар упозорава: Када убод пчеле и осе постаје опасан?

Аутор:АТВ редакција
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-Убод пчеле или осе у већини случајева изазива само бол, црвенило и оток који пролазе за неколико дана. Међутим, код појединих особа може изазвати тешку алергијску реакцију која угрожава живот.
У већини случајева реакција након убода је локална, краткотрајна бол, затим црвенило, оток величине ораха и свраб. Такви симптоми обично трају један до два дана и повлаче се сами. Ако оток нарасте, ријеч је о јакој локалној реакцији која може бити непријатна, али најчешће није животно угрожавајућа.
Међутим, ситуација се мијења када се симптоми појаве и ван мјеста убода. Тада организам реагује на цијелом нивоу, што може указивати на озбиљну алергијску реакцију анафилаксију, стање које захтијева хитну медицинску помоћ.
Бранислав Лолић, педијатар, магистар алергологије и клиничке имунологије, објашњава како препознати када убод захтијева хитну реакцију.
"Уобичајена реакција подразумијева мањи оток, црвенило и свраб на мјесту убода, без других тегоба. Алармантан знак је бурна локална реакција, када оток постане знатно већи и када се црвенило шири даље од мјеста убода. Ако се уз то јаве слабост, мучнина, отежано дисање или осјећај гушења, постоји сумња на алергијску реакцију и потребно је што прије јавити се љекару или у хитну службу", каже Лолић.
"Најважније је мјесто убода хладити 10 до 15 минута, најбоље ледом или хладном облогом. То је најбоља мјера за ублажавање отока и бола. Особе које су раније имале израженије реакције требало би да код куће имају антихистамински гел, попут Фенистила, као и антихистаминик у таблетама или сирупу, на примјер лоратадин. Ако особа зна да је алергична или се симптоми погоршавају, треба одмах потражити медицинску помоћ", казао је Лолић.
"То је тешко унапријед процијенити, али највећи ризик имају особе које већ болују од тежих алергијских болести, попут алергијског ринитиса или астме, као и они који су раније имали бурне алергијске реакције на храну, лијекове или убоде инсеката.
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За такве пацијенте најважнији лијек је адреналин у аутоињектору, односно ЕпиПен, који постоји у дозама за дјецу и одрасле и може спасити живот у случају анафилаксије", наводи Лолић.
"Ако је особа имала бурну алергијску реакцију након убода препоручује се преглед алерголога. Данас постоје тестирања којима се може утврдити преосјетљивост на отрове различитих инсеката, што помаже у даљем планирању лијечења и превенцији будућих реакција", казао је Лолић.
"Добро је при боравку у природи имати могућност да мјесто убода одмах хладите, као и антихистаминик који може ублажити блаже симптоме. Међутим, ако се јаве отежано дисање, гушење, вртоглавица или ширење осипа по тијелу, не треба чекати, него одмах треба потражити хитну медицинску помоћ", казао је Лолић, преносе Независне новине.
Према препорукама међународних алерголошких организација, укључујући смјернице које се ослањају на ставове СЗО, код анафилаксије изазване убодом инсекта адреналин је терапија првог избора. Антихистаминици могу ублажити неке симптоме, али не могу зауставити животно угрожавајућу реакцију као што је анафилаксија.
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