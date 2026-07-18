Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

Аутор:АТВ редакција
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Тијело је ујутру након буђења жедно, чак и ако ви то не осјећате. Због тога је битно да прије свега попијете чашу воде.
Током ноћи не пијете ништа сатима, па се будите благо дехидрирани. Кафа тај проблем не рјешава, она га тихо погоршава. Кофеин тјера на мокрење, а ви губите још течности док мислите да се освјежавате.
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Љекарка опште праксе Филипа Кај објашњава да је кофеин диуретик. То значи да изазива мокрење и односи течност из тијела. Када уз кафу попијете и воду, надокнађујете оно што бисте иначе изгубили. Мања је шанса да ћете дехидрирати, а то је битније него што дјелује.
Чак и блага дехидрација утиче на концентрацију, расположење и енергију. Осјећате се уморно, хвата вас вртоглавица, а ви мислите да је крива непроспавана ноћ. Чаша воде уз кафу звучи као фраза, а вода вас буди једнако ефикасно као кофеин, само на потпуно другачији начин.
Воду тијело користи за подмазивање зглобова и регулисање температуре. Без ње се хранљиве материје теже преносе и излучују. Врућина, физичка активност и поједини лекови убрзавају губитак течности, па дефицит расте брже него што примијетите.
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Докторка посебно издваја двије ситуације. Ако спавате у претоплој соби или сте претходне вечери пили алкохол, ујутру сте дехидрирани више него обично. Ту чаша хладне воде ради двоструко, разбуђује вас и враћа изгубљену течност.
Не мора. Вода је најздравија течност, али није једино рјешење. Ако не стижете да доручкујете, чаша млијека је понекад бољи избор јер носи протеине и масти који вас држе ситим.
Поента није у томе да буде баш вода. Битно је да нешто попијете уз кафу ујутру, а шта ће то бити одлучујете сами. Неко воли хладну воду, неко топлу, неко чашу млека поред шољице.
Ова јутарња чаша воде не кошта ништа и траје десет секунди. Ипак, ради на неколико страна одједном, побољшава пробаву, спречава затвор и помаже тијелу да се стварно пробуди. Кофеин подиже пулс, али вода враћа равнотежу коју ноћ поремети.
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Ако обично посегнете прво за шољицом, пробајте да преокренете ред. Попијте воду, па онда кафу. Разлика у енергији током пријеподнева зна да буде изненађујуће јасна, а нисте додали ништа ново осим једне чаше.
(Крстарица)
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