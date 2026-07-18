Сочна, слатка, мирисна: Савјети како изабрати најбољу дињу

Аутор:АТВ редакција
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Хладна диња најбоље освјежи током топлих љетних дана, али њен одабир је прави мали ризик.
Није ријеткост да плод који споља дјелује беспријекорно након сјечења испадне тврд и потпуно бљутав. Срећом, уз неколико провјерених метода можете још на тезги или полици маркета са сигурношћу да утврдите да ли је плод достигао пуну зрелост и сочност.
Сцена
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Прве смјернице пружиће вам визуелни преглед површине воћа. Присуство уочљивих зелених шара или флека углавном је знак да је диња убрана прерано. Истовремено, било каква улегнућа, напрснућа или спољна оштећења сигнализирају да је ријеч о презрелом примјерку који је вјероватно претрпио лош транспорт.
Сљедећи корак захтијева благи притисак прстом на страну која се налази наспрам саме петељке. Код идеално сазрелог плода осјетићете пријатну еластичност под прстима. Потпуни изостанак савијања значи да плод мора још да стоји, док екстремна мекоћа указује на процес кварења.
Арома је можда и најпоузданији савезник приликом куповине. Квалитетна и слатка диња шири препознатљив, богат мирис који асоцира на мед, са суптилним примјесама ананаса, ваниле или крушке.
Породица
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Ако мирисне ноте уопште не постоје или вас подсјећају на свјеже покошену траву, воћка је још увијек зелена. Насупрот томе, превише јак и тежак мирис указује на то да је фаза идеалне зрелости давно прошла. За сам крај, подигните воћку како бисте процијенили њену масу. Плод који ствара утисак да је масивнији него што визуелно дјелује по правилу крије обиље сока и висок ниво природног шећера. Када се двоумите између два примјерка сличних димензија, увијек изаберите онај који има већу тежину, јер је то гаранција за богат и раскошан укус.
(Курир)
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