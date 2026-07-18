Logo

Сочна, слатка, мирисна: Савјети како изабрати најбољу дињу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:04

Коментари:

0
Исјечена диња на ланеном платну и дрвеној дасци.
Фото: Cup of Couple/Pexels

Хладна диња најбоље освјежи током топлих љетних дана, али њен одабир је прави мали ризик.

Није ријеткост да плод који споља дјелује беспријекорно након сјечења испадне тврд и потпуно бљутав. Срећом, уз неколико провјерених метода можете још на тезги или полици маркета са сигурношћу да утврдите да ли је плод достигао пуну зрелост и сочност.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић донијела велику одлуку 6 мјесеци након порођаја

Тест додиром

Прве смјернице пружиће вам визуелни преглед површине воћа. Присуство уочљивих зелених шара или флека углавном је знак да је диња убрана прерано. Истовремено, било каква улегнућа, напрснућа или спољна оштећења сигнализирају да је ријеч о презрелом примјерку који је вјероватно претрпио лош транспорт.

Сљедећи корак захтијева благи притисак прстом на страну која се налази наспрам саме петељке. Код идеално сазрелог плода осјетићете пријатну еластичност под прстима. Потпуни изостанак савијања значи да плод мора још да стоји, док екстремна мекоћа указује на процес кварења.

Мирис и тежина

Арома је можда и најпоузданији савезник приликом куповине. Квалитетна и слатка диња шири препознатљив, богат мирис који асоцира на мед, са суптилним примјесама ананаса, ваниле или крушке.

илу-беба-11072026

Породица

Дјечак добио несвакидашње име, мајка се огласила и објаснила значење имена ''Србујем''

Ако мирисне ноте уопште не постоје или вас подсјећају на свјеже покошену траву, воћка је још увијек зелена. Насупрот томе, превише јак и тежак мирис указује на то да је фаза идеалне зрелости давно прошла. За сам крај, подигните воћку како бисте процијенили њену масу. Плод који ствара утисак да је масивнији него што визуелно дјелује по правилу крије обиље сока и висок ниво природног шећера. Када се двоумите између два примјерка сличних димензија, увијек изаберите онај који има већу тежину, јер је то гаранција за богат и раскошан укус.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

диња

Воће

Како изабрати дињу

Коментари (0)

Прочитајте више

Халкидики Грчка

Свијет

Ново правило на омиљеном љетовалишту Срба: Више ништа није исто

1 ч

0
Вишеград

Друштво

Планине око Вишеграда - нетакнуто благо Републике Српске

2 ч

0
Телефон

Економија

Велика погодност грађанима стиже почетком седмице

2 ч

0
Грудњак

Савјети

Како одабрати праву величину грудњака?

2 ч

0

Више из рубрике

Грудњак

Савјети

Како одабрати праву величину грудњака?

2 ч

0
Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

Савјети

Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

18 ч

0
Детаљан снимак бијеле шкољке која лежи на пијеску са крупнијим зрнима, приказујући текстуре плаже.

Савјети

Сувенири које не смијете понијети са љетовања: Казне иду и до 150.000 евра

22 ч

0
Детаљан снимак изблиза осе која се одмара на зеленој стабљици у природном окружењу, приказујући њене карактеристике.

Савјети

Један симптом након уједа осе је озбиљан знак за узбуну: Идите одмах у Хитну

1 д

0

  • Најновије

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

15

42

Држављанин БиХ учествовао у тешкој саобраћајној несрећи: Цистерна се преврнула након судара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима