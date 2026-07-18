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Дјечак добио несвакидашње име, мајка се огласила и објаснила значење имена ''Србујем''

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:36

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

Родитељи се приликом рођења дјетета труде да одаберу најљепше име за своје дијете. Међутим њихов избор често наиђе на бројне коментаре у друштву уколико је неко име необично.

Објава о рођењу једног дечака на Инстаграм профилу @мајцински_сокак привукла је велику пажњу корисника друштвених мрежа, али не само због срећних вијести. Разлог за бројне реакције било је име које су родитељи одабрали за свог сина.

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Умјесто неког од уобичајених или тренутно популарних имена, дјечак је добио име Србујем, што је изазвало бројне коментаре и покренуло расправу на друштвеним мрежама.

У опису објаве, мајка је објаснила зашто је одлучила да свом сину да управо то име, истичући да је, упркос савјетима околине да се предомисли, остала при својој одлуци.

"Многи су ме савјетовали да то не радим, да дјетету дам нормално име попут Марка, Луке или Светосава, али за мене име Србујем има посебан значај. У овако ненормалном свијету, у којем нам фали макар трунка српства, чојства и јунаштва, фали неко ко ће исти тај свијет учинити нормалним, а то је наша младост. Име Србујем означава оно чиме сви треба да се дичимо - залагањем за наше огњиште и дом, односно србовањем!", објаснила је мајка.

"Ја се не стидим својих предака и свог поријекла, а ни мој син се неће стидјети мјеста одакле потиче! Желим да мој син буде инспирација многим мајкама, очевима, ћеркама, па чак и другим синовима! Србија ми је све дала, а ја јој овако макар мало заузврат враћам", написала је она.

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Објава је за кратко вријеме привукла велики број реакција. Док су једни подржали одлуку родитеља и похвалили оригиналност избора, други су изразили изненађење и покренули расправу о томе колико необична имена могу да утичу на дјецу током одрастања.

Без обзира на различита мишљења, име Србујем постало је тема бројних коментара и једно од најзапаженијих необичних имена које се посљедњих дана појавило у јавности.

(Телеграф.рс)

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