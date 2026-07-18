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Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити

Аутор:

Стеван Лулић
18.07.2026 13:29

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Метеоролози су у суботу ујутру издали метеоаларм за Херцеговину због изузетно високих температура, али судећи према прогнозама, убрзо нам стиже промјена.

Невријеме се може очекивати у послијеподневним и вечерњим сатима, објављено је на страници Вријеме у Републици Српској.

Како се наводи, могући су јачи локални пљускови, праћени грмљавином, а понегдје и градом те олујним вјетром.

Метеоролози са ове странице истичу да ће најпогођенија подручја бити Крајина, добојска регија, Зеничко-добојски и Тузлански кантони, као и регија Бирач и Сарајевско-романијска регија.

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Мања вјероватноћа пљускова и грмљавине је у Семберији и Посавини.

"У Херцеговини ће углавном остати суво, уз ријетку могућност појаве локалног пљуска. Падавине ће бити локалног карактера и неће захватити сва мјеста. Док у једном подручју може бити јачег пљуска са грмљавином, свега неколико километара даље може остати потпуно суво", истичу метеоролози.

АТВ је раније објавио и како се облаци крећу према Бањалуци што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

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Тагови :

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