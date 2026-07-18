Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Метеоролози су у суботу ујутру издали метеоаларм за Херцеговину због изузетно високих температура, али судећи према прогнозама, убрзо нам стиже промјена.
Невријеме се може очекивати у послијеподневним и вечерњим сатима, објављено је на страници Вријеме у Републици Српској.
Како се наводи, могући су јачи локални пљускови, праћени грмљавином, а понегдје и градом те олујним вјетром.
Метеоролози са ове странице истичу да ће најпогођенија подручја бити Крајина, добојска регија, Зеничко-добојски и Тузлански кантони, као и регија Бирач и Сарајевско-романијска регија.
Свијет
Након 38 година открили да су замијењени у породилишту: Породице тужиле болницу
Мања вјероватноћа пљускова и грмљавине је у Семберији и Посавини.
"У Херцеговини ће углавном остати суво, уз ријетку могућност појаве локалног пљуска. Падавине ће бити локалног карактера и неће захватити сва мјеста. Док у једном подручју може бити јачег пљуска са грмљавином, свега неколико километара даље може остати потпуно суво", истичу метеоролози.
АТВ је раније објавио и како се облаци крећу према Бањалуци што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
11
16
07
15
57
15
56
15
43
Тренутно на програму