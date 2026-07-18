У фокусу Бањалука, Кнежево и Козарска Дубица: Противградне ракете лете од ране зоре

Аутор:АТВ редакција
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Противградна превентива Републике Српске дејствовала је јутрос на подручју Бањалуке, Кнежева и Козарске Дубице, гдје је испаљено 20 противградних ракета.
Противградно дјеловање почело је у 4.00 часа.
Из Противградне превентиве поручили су да ће данас и сутра дејствовати ако буде потребно с обзиром на то да је најављена могућност локалних непогода.
Друштво
Упозорење на снази, трајаће до 16 сати
Из Републичког хидрометеоролошког завода саопштено је да се вечерас на сјеверу Српске очекују локалне непогоде уз јаче падавине и јак до олујни ветар, те град у појединим подручјима, преноси "Срна".
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