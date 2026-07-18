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У фокусу Бањалука, Кнежево и Козарска Дубица: Противградне ракете лете од ране зоре

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 10:12

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У фокусу Бањалука, Кнежево и Козарска Дубица: Противградне ракете лете од ране зоре

Противградна превентива Републике Српске дејствовала је јутрос на подручју Бањалуке, Кнежева и Козарске Дубице, гдје је испаљено 20 противградних ракета.

Противградно дјеловање почело је у 4.00 часа.

Из Противградне превентиве поручили су да ће данас и сутра дејствовати ако буде потребно с обзиром на то да је најављена могућност локалних непогода.

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Из Републичког хидрометеоролошког завода саопштено је да се вечерас на сјеверу Српске очекују локалне непогоде уз јаче падавине и јак до олујни ветар, те град у појединим подручјима, преноси "Срна".

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Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Бањалука

Кнежево

Козарска Дубица

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