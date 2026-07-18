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Упозорење на снази, трајаће до 16 сати

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 09:38

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Мапа Босне и Херцеговине
Фото: Screenshot

Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за данас за подручје Херцеговине због високе дневне температуре ваздуха, која ће бити и до 41 степен Целзијуса.

Упозорење је на снази од 12.00 до 16.00 часова.

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"Препоручује се избјегавање дужег боравка на отвореном у најтоплијем дијелу дана, те придржавање мјера заштите од високих температура", наведено је у упозорењу објављеном на сајту Федералног хидрометеоролошког завода.

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Тагови :

метеоаларм

Упозорење

врућина

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