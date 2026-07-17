Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Возачи који се овог петка, 17. јула, враћају у Босну и Херцеговину суочавају се са дугим чекањима на више граничних прелаза с Хрватском, а према подацима Хрватског аутоклуба (ХАК), на појединим прелазима задржавања достижу и четири часа.
Најдуже се чека на граничним прелазима Хрватска Дубица – Козарска Дубица и Хрватска Костајница – Костајница гдје је вријеме чекања на улазу у БиХ процијењено на чак четири сата.
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Читаоци портала "Независне", који су послали фотографије и видео-снимак, наводе да су се нашли у километарској колони на прилазу прелазу.
"У колони смо већ два сата, а изгледа да ћемо чекати још најмање толико. Врућина је, људи су нервозни, прави хаос“, рекао је један од возача.
Према подацима ХАК-а, дуга задржавања биљеже се и на другим граничним прелазима према Босни и Херцеговини.
На прелазу Маљевац – Велика Кладуша чека се око два сата, исто колико и на прелазу Двор – Нови Град.
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На прелазима Јасеновац – Доња Градина, Личко Петрово Село – Изачић и Боговоља – Хаџин Поток задржавања су око сат и по, док се на прелазу Горњи Варош – Градишка (нови мост) чека око један сат.
Велике гужве, између осталог, посљедица су и појачаног саобраћаја уочи викенда и смјене туриста на Јадрану, због чега су током дана велике колоне забиљежене и на хрватским ауто-путевима. Како хрватским медији јављају, на појединим дионицама у тој земљи колоне су дуже од 15 километара.
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Возачима који планирају пут према БиХ савјетује се да прије поласка провјере стање на граничним прелазима и рачунају на знатно дуже вријеме путовања него иначе.
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