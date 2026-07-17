Четири играча освојила лијепе паре: Извучени Лото бројеви у 57. колу

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 57. колу игре Лото коју заједно организују лутрије Републике Српске и Србије, а процијењене премије биле су милионске.
У игри Лото, која је била вриједна милион и 800 хиљада марака извучени су бројеви 26, 28, 15, 39, 30, 20 и 7.
Већ након шест освојених бројева било је јасно да нико неће освојити главну премију јер ниједан играч није био "штела".
Ипак, извучене су четири шестице свака вриједна по више од 14.500 марка.
Игра Лото плус била је још више вриједна са чак 5 милиона и 600 хиљада марака.
Добитна комбинација у овој игри гласила је 17, 14, 8, 23, 7, 15 и 32.
Ни Лото плус није донио новог милионера, па ће премија додатно расти у наредном колу.
Извучен је и Џокер број.
Он је у 57. колу гласио - 079391.
Премија за ово коло била је вриједна 160.000 КМ, али тај новац ниједан играч није освојио.
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