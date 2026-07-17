Шта посебно привлачи жене код мушкараца?

Аутор:АТВ редакција
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На мрежама у посљедње вријеме кружи став да су женама посебно привлачни мушкарци који имају одређене особине.
Шта мушкарци могу да ураде како би били привлачнији женама? На питање око којег се мишљења често разилазе свој одговор понудила је ауторка и стручњакиња за везе Џејми Дејт. У недавној објави на Инстаграму издвојила је три особине које жене, према њеном мишљењу, посебно цијене.
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"Три ствари које жене сматрају привлачним нису оно што већина мушкараца мисли. Ако вам недостаје макар једна од њих, вјероватно ћете стално наилазити на исте проблеме у љубавном животу", поручила је Дејт, коју на Инстаграму прати више од 169.000 људи.
Прва особина коју је издвојила јесте самопоуздање, али без ароганције.
"Говорим о оном тихом, опуштеном самопоуздању. Не морате да будете најгласнији у просторији, али када уђете, људи осјете вашу енергију", објаснила је.
"Знате ко сте и шта можете да понудите."
Сцена
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Друга особина, очекивано, јесте добар смисао за хумор.
"Не морате да будете стендап комичар, али ако можете да нас насмијете, то је велики плус. Посебно ако умијете да се нашалите на свој рачун", рекла је Дејт.
Ипак, упозорава да и ту треба имати мјеру.
"Пазите да не исмијавате сами себе. Боље је нашалити се на рачун неке ситуације у којој сте се нашли. То је разлика између здраве самоироније и нечега због чега ће другима бити непријатно", додала је.
Трећа особина нема везе искључиво са послом, већ са животним циљевима и интересовањима.
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"То показује да сте амбициозни и да не живите без правца", сматра Дејт.
"Даје вам и више тема за разговор, а управо то жене цијене."
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