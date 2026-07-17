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Виц дана: Ракија за браћу

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 18:57

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Виц дана: Ракија за браћу
Фото: Tanjug

Долази тип у кафану и наручује 3 ракије...

И тако данима...

Пита га конобар:

"Извини, а зашто стално 3 раџе?"

"Имам брата једног у Аустралији, другог у Америци и договорили смо се кад пијемо да пијемо свако за сваког".

Послије мјесец дана долази и таман да конобар сипа 3, а он тражи 2...

Пита конобар:

"Извините да није неки проблем са браћом кад наручујете само двије?"

"Ма јок... Све је ОК, него сам ја престао да пијем!"

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

ракија

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