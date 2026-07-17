Виц дана: Ракија за браћу

Аутор:АТВ редакција
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Долази тип у кафану и наручује 3 ракије...
И тако данима...
Пита га конобар:
"Извини, а зашто стално 3 раџе?"
"Имам брата једног у Аустралији, другог у Америци и договорили смо се кад пијемо да пијемо свако за сваког".
Послије мјесец дана долази и таман да конобар сипа 3, а он тражи 2...
Пита конобар:
"Извините да није неки проблем са браћом кад наручујете само двије?"
"Ма јок... Све је ОК, него сам ја престао да пијем!"
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