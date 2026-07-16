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Виц дана: Грашак, пасуљ, инфаркт опет пасуљ

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:00

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грашак јело замрзнути грашак поврће
Фото: Pexel/ Salim Da

Разговарају двије бакице које се нису видјеле годинама:

"Оооо, драга, како си?"

"Па, добро, не могу се жалити..."

"А како ти је муж?"

"Он је мртав".

"Стварно?! Па како се то догодило?"

"Једног дана, сјећам се, било је то прије двије године, мој човјек је тражио да му за ручак спремим грашак. Ја погледам у шпајз, нема, имам само пасуљ. Ја га питам, 'оћеш пасуљ?, ал' јок, неће он, 'оће грашак и готово".

"А, сјећам се, био је тврдоглав".

"Него шта! Ја му кажем, немам грашак, може само пасуљ. Ма не, хоће он грашак и ништа друго. И крене он тако до продавнице да га купи, ал' како је отворио врата, стрефи га инфаркт и он се сруши мртав".

"Ијууу... И шта си урадила?",

"Па шта сам могла, спремила сам пасуљ".

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

Пасуљ

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