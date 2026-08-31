Аличковић тражи депортацију Лидије Вукићевић из Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник АнтиДејтон покрета Нихад Аличковић огласио се поводом изјава и порука српске глумице Лидије Вукићевић, упутивши оштар позив надлежним институцијама, глумачкој заједници да реагује.
Аличковић је позвао Удружење глумаца и глумица Босне и Херцеговине и предсједника Удружења Сенада Башића да се укључе у случај, а од надлежних органа затражио је да испитају поступке Вукићевић те, уколико за то постоје законски услови, предузму мјере.
Сцена
Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији
У својој реакцији Аличковић тврди да поруке које Вукићевић шаље из Сарајева представљају провокацију, али и потенцијално стварају атмосферу у којој би могло доћи до инцидента.
"Ово мангуписање које испољава негдје из неке собе или неког хотела из Сарајева је тешки безобразлук, али и позив на линч и можда више од тога", тврди Аличковић, који очигледно није схватио поруке Лидије Вукићевић.
Аличковићу су засметале и особе које су се фотографисале с глумицом током њеног боравка у Сарајеву.
Српска глумица Лидија Вукићевић, која тренутно борави у Сарајеву, огласила се након што се нашла у центру полемике због тога што је јавно реаговала на смрт генерала Ратка Младића.
Својом реакцијом исказала је жал и поштовање према некадашњем српском команданту, а појединци из Босне и Херцеговине су позвали на бојкот серије "Бос или Хаџија" која се тренутно снима у Сарајеву, а у којој игра Лидија.
Она је рекла да не жели да се "одрекне свог" и истакла да уколико је не желе у Сарајеву да ће отићи у "најљепшу земљу на свијету у Србију".
Сцена
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Нагласила је да има право да воли своју земљу и да неће мијењати свој идентитет, што не значи да нема добру сарадњу са глумцима из БиХ.
"Ми, Срби, никад нисмо имали проблем да радимо са муслиманским глумцима са којима се сјајно слажем. Била сам и на Башчаршији, људи су се сликали са мном, изљубили смо се, а та острашћена група која не жели да радим у серији, то су они који би сутра опет отпочели рат између народа. Ја сам у власти која држи до себе и поштујем свој национални идентитет", поручила је јасно глумица.
Нихад Аличковић предсједник је АнтиДејтон покрета, чији сам назив довољно говори какве ставове има о миру, односно о споразуму који је Босни и Херцеговини донио мир.
Познат је по пријетњама неистомишљеницима, међу којима су били и новинари. О томе је писао и "Аваз" у чијој згради је Аличковић и радио, али је добио отказ због, како у овом медију тврде, крађе.
"Аличковић је својевремено радио на рецепцији 'Аваз Твист Торња' након његовог отварања. Добио је отказ због отуђивања новца који су људи давали за паркинг и посјете видиковцу", писао је прије двије и по године поменути медиј чијем је новинару тада пријетио.
Такође, Аличковић је величао и Мехмеда Алагића, генерала такозване Армије БиХ који је пред Међународним судом у Хагу био оптужен за ратне злочине, а који је преминуо пред сам почетак суђења.
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