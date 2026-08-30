Захтјев СДА и ДФ ствар политике, а не струке

Аутор:Кристина Секерез
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Посланици клубова СДА и ДФ у Представничком дому ПСБиХ поднијели Уставном суду БиХ Захтјев за оцјену уставности члана 359б Кривичног законика Републике Српске којим се као кривично дјело уводи јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. АР БиХ.
Од Уставног суда БиХ тразе и доношење привремене мјере како би се, како је саопстио Клуб посланика СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ отклонила трајна и ненадокнадива штета примјеном таквог закона.
Захтјев посланика СДА и ДФ-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ за оцјену уставности члана Кривичног законика Републике Српске којим се као кривично дјело уводи јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ је ствар политике, а не струке, порука је министра правде Републике Српске. Горан Селак подсјећа и на то да је Уставни суд Републике Српске, који је за то надлежан, такав закон оцијенио уставним.
"Знамо и како Уставни суд БиХ све мање одлучује у складу с Уставом, а све више у складу са политиком. Сачекаћемо тако и на одлуку", каже Селак.
Они припадају тзв. Армији БиХ, која је чинила злочине над српским народом, поручује Ненад Стевандић. Српска, каже предсједник Парламента Републике, не гура у очи своје симболе у другом ентитету.
"И ако има нека будала у БиХ која мисли да треба доћи на Мањачу са симболима армије БиХ или не знам, може у ону Ајватовићу са симболима Војске Републике Српске, то су људи који нису свјесни ситуације у којој се налазимо и нису свјесни да је ово све поново близу великог сукоба, а да они управо тај сукоб призивају, док се ми у Републици Српској трудимо да тај сукоб спријечимо", рекао је Стевандић.
За Борачку организацију Републике Српске, очекиван је то потез из другог ентитета. Милован Гагић каже да је ријеч о свјесној провокацији, али и да су сви свјесни да та застава буди лоше емоције.
"Они, у принципу дабоме, величају тзв. Армију БиХ. Тај симбол који се носа и који провоцира српски народ није званична застава ФБиХ, они то знају, међутим њима то ништа не значи. Они су спремни да ураде било шта што ће бити на штету српског народа, што ће српски народ провоцирати, љутити, нервирати и све остало што нама не иде на руку и што није у реду", истиче Гагић.
Захтјев СДА и ДФ-а дио је ретроградне предизборне кампање која се ослања на радикализацију умјесто на нормализацију односа, оцјена је предсједника ДНС-а. Ненад Нешић каже да се од Уставног суда БиХ очекује све, али тешко да могу наћи гимнастику којом ће оспорити те законске одредбе и рећи да је нормално истицати обиљежја војске под којом је страдао најмање један народ.
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