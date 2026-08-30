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Хреља за АТВ: Бањалука и Борац ме формирали

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 21:44

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Хреља за АТВ: Бањалука и Борац ме формирали
Фото: ATV

Нови испит у Премијер лиги је пред фудбалерима Борца који гостују у Бијељини.

Домаћи Радник покушаће да изненади шампиона који је доживио велико емотивно пражњење након побједе против Викингура.

Утакмица је у 21 час. У саставу Борца нема Дамира Хреље којег очекује трансфер.

Три сјајне године у дресу Борца провео је Дамир Хреља, а сузе након меча против Викингура говоре колико му је Бањалука прирасла срцу.

Хреља је говорио за АТВ гдје је рекао да су га Бањалука и Борац формирали.

Сјајним играма заслужио је трансфер. Након новог европског успјеха и пласмана у ЛК, Хреља се поздравио са саиграчима. Први инострани изазов биће му турски Пендикспор.

Не може у неколико реченица да стане све што је крилни нападач постигао са Борцем. Памтиће се највећи европски резултат у историји клуба, двије титуле и много сјајних утакмица.

Док се чека званично представљање у турском друголигашу, јасно је да ће Борац приходовати новац од трансфера једног од најбољих фудбалера. Очекује се да клуб до почетка Лиге Конференција, а то је 15. октобра када Борац очекује гостовање атинском Панатинаикосу, допуни екипу са бар још два фудбалера.

Погледајте разговор са Хрељом у наставку.

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Тагови :

Дамир Хреља

ФК Борац

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