Фудбалери Борца сазнали распоред утакмица у Конференцијској лиги

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца вечерас су сазнали распоред и термине одигравања утакмица у Конференцијској лиги.
“Црвено плави” прву утакмицу одиграће у Атини , 15.октобра, против Панатинаикоса, а за крај лигашког дијела овог европског такмичења дочекују Ригу у Бањалуци, 17. децембра.
Ево комплетног распореда:
15.октобар: Панатинаикос - ФК Борац (18.45)
22.октобар: ФК Борац - КуПС (21.00)
5.новембар: Мјалби - ФК Борац (18.45)
26.новембар: ФК Борац - Аталанта (21.00)
10.децембар: Хартс - ФК Борац (21.00)
17.децембар: ФК Борац - Рига (21.00)
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