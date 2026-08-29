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Фудбалери Борца сазнали распоред утакмица у Конференцијској лиги

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 20:40

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Фудбалери Борца сазнали распоред утакмица у Конференцијској лиги
Фото: FK Borac

Фудбалери бањалучког Борца вечерас су сазнали распоред и термине одигравања утакмица у Конференцијској лиги.

“Црвено плави” прву утакмицу одиграће у Атини , 15.октобра, против Панатинаикоса, а за крај лигашког дијела овог европског такмичења дочекују Ригу у Бањалуци, 17. децембра.

Ево комплетног распореда:

15.октобар: Панатинаикос - ФК Борац (18.45)

22.октобар: ФК Борац - КуПС (21.00)

5.новембар: Мјалби - ФК Борац (18.45)

26.новембар: ФК Борац - Аталанта (21.00)

10.децембар: Хартс - ФК Борац (21.00)

17.децембар: ФК Борац - Рига (21.00)

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Тагови :

Фудбал

ФК Борац

Лига Конференција

Фудбал утакмица

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