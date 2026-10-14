Logo

Мушкарац ухапшен због крађе медицинских апарата из Клиничког центра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 13:50

Коментари:

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената
Фото: pexels/Anna Shvets

Четрдесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је у Новом Саду због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа. Он се сумњичи да је са одјељења ортопедије Клиничког центра Војводине украо апарате вриједне 700.000 динара (око 11.665 КМ).

Припадници полиције у Новом Саду расвијетлили су двије тешке крађе почињене у просторијама Клинике за ортопедију Клиничког центра Војводине, а због сумње да је извршио ова кривична дјела биће поднијета пријава против мушкарца П. П. (45) из Новог Сада.

ротација полиција

Хроника

У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена

Према сумњама истражилаца, осумњичени је у јануару, а затим и у октобру, из просторија ове здравствене установе украо по један апарат за медицинске терапије.

Укупна вриједност отуђених уређаја процјењује се на око 700.000 динара - наводи се у саопштењу Полицијске управе за Нови Сад.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

болница

Крађа

медицински апарати

Нови Сад

Коментари (0)

Прочитајте више

Дом здравља Бањалука здравствена установа

Бања Лука

Све више пацијената са симптомима грипе у Бањалуци, љекари издали препоруке

4 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Малољетници ножем изболи ученика испред школе: Дјечак са тешким повредама завршио у болници

4 ч

0
Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

Регион

Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима

5 ч

8

Више из рубрике

Умрла рођака Николе Тесле: Шта је Слађана наслиједила од српског научника?

Србија

Умрла рођака Николе Тесле: Шта је Слађана наслиједила од српског научника?

6 ч

0
Ружа

Србија

Бивша манекенка Слађана Тесла пронађена мртва у стану

6 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Ухапшено седам припадника организоване криминалне групе

7 ч

0
Њиве у Бешки код Инђије, према наводима који се шире друштвеним мрежама, након што падне мрак постају мјесто необичних сусрета са особама обученим у одјећу часних сестара, пише.

Србија

Језа у селу код Инђије: „Часне сестре“ искачу из мрака, дјеца престрављена

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

58

Малу Цану изуједао пас

17

57

Огласио се и Нермин Никшић: Није потврдио, а ни негирао могућу сарадњу са СДА

17

46

Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

17

45

Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

17

20

Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима