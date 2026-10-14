Мушкарац ухапшен због крађе медицинских апарата из Клиничког центра

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је у Новом Саду због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа. Он се сумњичи да је са одјељења ортопедије Клиничког центра Војводине украо апарате вриједне 700.000 динара (око 11.665 КМ).
Припадници полиције у Новом Саду расвијетлили су двије тешке крађе почињене у просторијама Клинике за ортопедију Клиничког центра Војводине, а због сумње да је извршио ова кривична дјела биће поднијета пријава против мушкарца П. П. (45) из Новог Сада.
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Према сумњама истражилаца, осумњичени је у јануару, а затим и у октобру, из просторија ове здравствене установе украо по један апарат за медицинске терапије.
Укупна вриједност отуђених уређаја процјењује се на око 700.000 динара - наводи се у саопштењу Полицијске управе за Нови Сад.
(Телеграф)
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