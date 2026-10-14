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Малољетници ножем изболи ученика испред школе: Дјечак са тешким повредама завршио у болници

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14.10.2026 13:13

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Тежак инцидент догодио се у центру Атине у понедјељак касно поподне, када је ученик избоден ножем, што је изазвало узнемиреност међу локалним становништвом.

Према доступним информацијама, ученика вечерње школе напали су ножем други малољетници док је излазио из школе.

Ученик је задобио тешке повреде и тренутно се налази на болничком лијечењу. Жртва је дјечак египатског поријекла, који је у Грчку стигао као малољетни избјеглица без пратње.

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Случај је преузела полицијска станица Омонија, чији су припадници већ ухапсили једног од осумњичених за напад.

Надлежни органи настављају истрагу како би идентификовали остале учеснике напада, користећи и снимке са надзорних камера.

(Курир)

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Тагови :

Грчка

Убиство

малољетници

Школа

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