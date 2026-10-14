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Инцидент у Ормуском мореузу: Теретни брод наишао на мину па потонуо

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14.10.2026 12:06

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Теретни брод са контејнерима потонуо је након што је наишао на мину у Ормуском мореузу, док се кретао рутом за коју иранске власти нису издале одобрење, саопштено је из Револуционарне гарде Ирана.

Агенција "Мер" објавила је да се инцидент догодио јутрос у јужном дијелу Ормуског мореуза и да се брод усљед експлозије мине запалио и потонуо.

На броду је било око 2.500 контејнера.

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У извјештајима није поменут власник брода нити је до сада било ријечи о судбини чланова посаде, преноси Срна.

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Тагови :

инцидент

Ормуски мореуз

брод

Потонуће

Иран

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