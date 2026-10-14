Инцидент у Ормуском мореузу: Теретни брод наишао на мину па потонуо

Аутор:АТВ редакција
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Теретни брод са контејнерима потонуо је након што је наишао на мину у Ормуском мореузу, док се кретао рутом за коју иранске власти нису издале одобрење, саопштено је из Револуционарне гарде Ирана.
Агенција "Мер" објавила је да се инцидент догодио јутрос у јужном дијелу Ормуског мореуза и да се брод усљед експлозије мине запалио и потонуо.
На броду је било око 2.500 контејнера.
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У извјештајима није поменут власник брода нити је до сада било ријечи о судбини чланова посаде, преноси Срна.
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