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Трамп: Бајденов став о Русији допринио избијању сукоба у Украјини

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14.10.2026 10:06

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је политика бившег предсједника Џозефа Бајдена према Русији један од разлога због којих је избио сукоб у Украјини.

"Један од разлога због којих је уопште дошло до тог рата јесте то што је Бајден омаловажавао Русију и све остале, а није знао шта ради. Да сам ја био предсједник, не би било рата између Украјине и Русије", рекао је Трамп за Греј медија.

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Трамп је раније изјавио да је Бајден потрошио стотине милијарди долара на Украјину, иако Вашингтон није имао обавезу да помаже Кијеву.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Украјина

Русија

Џо Бајден

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