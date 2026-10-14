Трамп: Бајденов став о Русији допринио избијању сукоба у Украјини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је политика бившег предсједника Џозефа Бајдена према Русији један од разлога због којих је избио сукоб у Украјини.
"Један од разлога због којих је уопште дошло до тог рата јесте то што је Бајден омаловажавао Русију и све остале, а није знао шта ради. Да сам ја био предсједник, не би било рата између Украјине и Русије", рекао је Трамп за Греј медија.
Хроника
Бањалучанин украо бицикл, па завршио иза решетака
Трамп је раније изјавио да је Бајден потрошио стотине милијарди долара на Украјину, иако Вашингтон није имао обавезу да помаже Кијеву.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч3
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
52
12
51
12
50
12
40
Тренутно на програму