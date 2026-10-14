Захарова: Грађанима Црне Горе биће потребна виза за улазак у Русију

Аутор:АТВ редакција
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Грађанима Црне Горе биће потребне визе за улазак у Русију и то због одлуке Подгорице да укине безвизни режим за руске држављане, изјавила је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Сходно томе, црногорски грађани ће такође морати да добију визе за путовање у Русију. Ова одлука Подгорице очигледно штети црногорским интересима", рекла је Захарова за лист Известија, коментаришући увођење визног режима за Русе почев од 1. новембра.
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Како је оцијенила, "у име европских нада, дугогодишња достигнућа у руско-црногорским односима се константно уништавају, а економским посљедицама таквих корака се не посвећује дужна пажња".
Према њеним ријечима, нове мјере Подгорице ће смањити туристичке токове из Русије, наштетити црногорским предузећима и довести до погоршања инвестиционе климе у земљи.
"Истовремено, наравно, бесмислено је да црногорске власти очекују надокнаду од Брисела за неизбјежне губитке", додала је она.
Захарова је рекла да процес интеграције у ЕУ, који је подстакао Црну Гору да уведе визе за Русе, "више ни на који начин не подразумијева могућност да нове чланице задрже неутралан статус".
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"Надамо се да ће земље Западног Балкана видјети ове промјене у ЕУ, анализирати их и јасно разумјети посљедице европских интеграција по сопствене националне интересе и добробит својих грађана", закључила је портпаролка руског Министарства спољних послова.
(Танјуг)
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