Цвијановић: Доктор Талић остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор

Аутор:АТВ редакција
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Са невјерицом и тугом примила сам вијест о смрти доктора Горана Талића. Остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор, дугогодишњи директор Института "Др Мирослав Зотовић" и човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Његов изненадни одлазак представља огроман и ненадокнадив губитак, прије свега за његову породицу, али и за колеге, пријатеље и све који су га познавали, као и за цијелу Републику Српску. Породици доктора Горана Талића упућујем најискреније саучешће", навела је Цвијановићева.
Са невјерицом и тугом примила сам вијест о смрти доктора Горана Талића.
Остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор, дугогодишњи директор Института „Др Мирослав Зотовић“ и човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске.
Његов изненадни одлазак представља огроман и ненадокнадив губитак, прије свега за његову породицу, али и за колеге, пријатеље и све који су га познавали, као и за цијелу Републику Српску.
Породици доктора Горана Талића упућујем најискреније саучешће.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 13, 2026
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