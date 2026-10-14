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Цвијановић: Доктор Талић остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор

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14.10.2026 07:03

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Са невјерицом и тугом примила сам вијест о смрти доктора Горана Талића. Остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор, дугогодишњи директор Института "Др Мирослав Зотовић" и човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Његов изненадни одлазак представља огроман и ненадокнадив губитак, прије свега за његову породицу, али и за колеге, пријатеље и све који су га познавали, као и за цијелу Републику Српску. Породици доктора Горана Талића упућујем најискреније саучешће", навела је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Горан Талић

Саучешће

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